『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ 宮越虹海が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！ 宮越虹海 ©小塚毅之／集英社 【プロフィール】宮越虹海（みやこし・ななみ）1997年10月17日生まれ東京都出身身長160cmB88 W65 H92高校卒業後、舞台俳優としてデビュー。2017年からグラビア活動もスタートさせ、ギリギリなエロスを攻めるイ