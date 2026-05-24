【ラ・リーガ第38節】(メスタージャ)バレンシア 3-1(前半0-0)バルセロナ<得点者>[レ]ハビ・ゲラ(66分)、ルイス・リオハ(71分)、ギド・ロドリゲス(90分+7)[ル]ロベルト・レバンドフスキ(61分)<警告>[レ]セサル・タレガ(63分)、ウナイ・ヌニェス(65分)[ル]アンドレアス・クリステンセン(70分)、マルク・ベルナル(79分)観衆:46,457人