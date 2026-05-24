【ラ・リーガ第38節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 4-2(前半2-1)ビルバオ<得点者>[R]ゴンサロ・ガルシア(12分)、ジュード・ベリンガム(41分)、キリアン・ムバッペ(51分)、ブラヒム・ディアス(88分)[ビ]ゴルカ・グルセタ(45分+1)、ウルコ・イゼタ(90分+1)<警告>[R]ティアゴ・ピタルチ(3分)、ジュード・ベリンガム(20分)観衆:70,398人