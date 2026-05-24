リンクをコピーする

【ラ・リーガ第38節】(RCDEスタジアム)エスパニョール 1-1(前半0-1)ソシエダ<得点者>[エ]ロベルト・フェルナンデス(65分)[ソ]オーリ・オスカールソン(28分)<警告>[エ]レアンドロ・カブレラ(87分)[ソ]セルヒオ・ゴメス(9分)、ヤンヘル・エレーラ(23分)、ウナイ・マレーロ(64分)観衆:28,012人└ソシエダ久保建英は2試合出番なしでシーズン終了…疲労なくW杯日本代表合流へ