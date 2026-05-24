[5.23 ベルギー・リーグPO2第10節 ルーベン 0-2 ゲンク]ゲンクは23日、ベルギー・リーグプレーオフ2第10節のルーベン戦を2-0で制した。前節終了時点で首位のスタンダール・リエージュが敗れたことで首位に浮上し、5月31日に行われるPO1・5位のチームとのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場決定戦進出が決まった。FW伊東純也とFW横山歩夢は揃って先発出場し、1ゴールずつを記録。ルーベンはDF大南拓磨とMF明本考浩