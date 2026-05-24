[5.23 ラ・リーガ第38節 エスパニョール 1-1 ソシエダ]ラ・リーガは23日、第38節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはエスパニョールと1-1で引き分けた。久保は2試合連続でベンチスタートとなり、2試合連続の出番なし。昨年9月の左足首捻挫、今年1月の左ハムストリング肉離れといった負傷に悩まされた2025-26シーズンは不完全燃焼で幕を閉じた。2度にわたる負傷の影響により、シーズン25試合出場は2019-20シーズンのラ・