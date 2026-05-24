ラ・リーガ 25/26の第38節 ベティスとレバンテの試合が、5月24日04:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、イスコ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはカルロス・エスピ（FW）、イバン・ロメロ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の5分に試合が動く。