ラ・リーガ 25/26の第38節 エスパニョールとレアル・ソシエダードの試合が、5月24日04:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ラモン・テラツ（MF）、アントニウ・ロッカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはカルロス・ソレル（MF）、オーリ・オスカー