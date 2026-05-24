ラ・リーガ 25/26の第38節 バレンシアとバルセロナの試合が、5月24日04:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）らが先