ラ・リーガ 25/26の第38節 ジローナとエルチェの試合が、5月24日04:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはジョエル・ロカ（FW）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）、ブライアン・ジル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、テテ・モレンテ（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）らが先発に名を連ねた。 39分に試合が動く。