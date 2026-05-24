ラ・リーガ 25/26の第38節 セルタとセビリアの試合が、5月24日04:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはオソ（MF）、アイザック・ロメロ（FW）、アレクシス・サンチェス（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無