本日5月24日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」では、特別企画「ファミリア万博」を開催！少し前までは夢物語だったキャッシュレス決済や音楽サブスクのように、今まさに生まれつつある「未来の生活」をtimeleszが体験していく。全国から最先端ロボットや最新AI技術が集結。timeleszのメンバーたちが自ら様々な最新技術をお試し！企画を聞いて大興奮のメンバーの元に、最新ロボットに乗