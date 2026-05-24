きょう5月24日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、7年ぶりのテレビ出演となる吉川ひなのが登場！突然表舞台から姿を消して7年、その空白の時間をふりかえる。今だからこそ語ることのできるブレイク当時の本音を明かすほか、その頃の経験を教訓にした3人の子どもとの接し方について、自らの考えを余すことなく告白。現在の沖縄生活に密着し、親子の絆に迫る。◆ハワイから沖縄へ！3人の子どもたち