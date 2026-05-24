女優・斉藤慶子の娘であることを公表している、CBCテレビのアナウンサー・中村彩賀が、24日までに自身のInstagramを更新。近影を披露すると、反響が寄せられた。【写真】64歳有名女優の娘と公表・CBC人気アナ、「可愛すぎる」SNSショットの数々（8枚）中村は「テラス席が心地良い季節〜!!」とつづり、清涼感あふれる春コーデ姿を披露。優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「可愛すぎます」などの声が多数寄せられている。昨