今夜5月24日22時放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に、吉川ひなのが登場。突然表舞台から姿を消して7年、その空白の時間を振り返り、3人の子どもたちと過ごす現在の生活も明かす。【写真】キュートな笑顔は変わらず！山崎育三郎＆井桁弘恵と笑顔を見せる吉川ひなの10代でデビューを果たし、一躍“時の人”となった吉川は、19歳で当時“ままごと婚”と騒がれた結婚を経験。「周りの大人に対してのアピール」と振り