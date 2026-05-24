町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第7話が23日に放送され、息子と再会したタツキ（町田）がある“選択”を迫られると、ネット上には「タツキ先生に甘くない」「板挟み」「苦しすぎ」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）も登場！『タツキ先生は甘すぎ