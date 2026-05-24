◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）ダートの強豪が集まった第３３回平安Ｓ・Ｇ３は２３日、京都競馬場のダート１９００メートルで行われ、１番人気のロードクロンヌ（横山和）が重賞２勝目を飾った。この後は帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井）を予定しており、ビッグタイトル獲得を目指す。また、騎手時代に４勝している四位洋文調教師（５３）＝栗東＝は、同レース初の騎手と双