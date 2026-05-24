2025年の文部科学省の調査によると、小・中学校の不登校児童生徒数は12年連続で増加し、現在は約35万人ほどにのぼるそうです。筆者の友人・M華の娘も小学校時代のイジメが原因で不登校に。これは親として戦ったM華のお話です。 イジメによる不登校 私の娘は現在中学3年生。小学3年生のクラス内でイジメがあり、4年生からは完全な不登校状態になりました。 私は学校の先生やスクールカウンセラー、児童精神科の