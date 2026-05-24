第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）にフランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）の岡本多緒が日本人初の女優賞を受賞した。今作では「急に具合が悪くなる」末期がんの舞台演出家役を演じ、ダブル主演した仏女優・ヴィルジニー・エフィラと人生の最期をどう過ごすか、という心の交流をフランス語と日本語を交えながら演じた。受賞を受けて、岡