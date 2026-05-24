DeNA―ヤクルト戦プロ野球に登場した人気者が観客を魅了した。23日に横浜スタジアムで行われたDeNA―ヤクルト戦。セレモニアルピッチには人気女優とともに世界的な人気キャラクターが登場し、「なんだこの幸せ空間」とファンを歓喜させた。人気アニメ・ポケットモンスターとコラボした「ポケモンベースボールフェスタ2026」のマウンドに降臨したのは、女優の山本美月。幼い頃からポケモン好きだという山本は、「018」の番号が