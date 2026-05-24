女優の藤崎奈々子（４８）が、髪をバッサリ！ボブヘアを披露した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を３０センチ以上切りました！」と説明。切った髪で「部分ウィッグ」を作るためだという。長年担当を務める美容師がカットを行い「切った瞬間の頭の軽さに衝撃！髪ってこんなに重かったの？！と…」とびっくり！短めの