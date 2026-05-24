昭和史研究者の保阪正康氏による新連載「忘れ得ぬ『昭和人』」が、「文藝春秋」で始まった。内閣官房長官や副総理などを歴任し、歴代の政権にも大きな影響力を持った政治家・後藤田正晴について論じた第一回を、一部紹介します。【画像】最初は、保阪の取材依頼を断った後藤田氏◆◆◆「歴史に呼ばれた者たち」かつて私は『後藤田正晴─異色官僚政治家の軌跡』（文藝春秋、1993年）という評伝を刊行し、後藤田とは歴史や政治や