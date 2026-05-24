高市早苗首相（65）の夫で元農林水産副大臣の山本拓氏（73）は、昨年2月に脳梗塞を発症して療養中とされてきた。メディアでは、高市首相が仕事をしながら介護する「ワーキングケアラー」である可能性も報じられた。【画像】自由党結成時の拓氏と高市氏（1994年4月）そんな山本氏が、ジャーナリスト・河野嘉誠氏のロングインタビューに応じ、自らの体調や高市首相の“ワーキングケアラー”説の真相を初めて明かした。「文藝春秋