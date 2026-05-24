またしても、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）による凶悪な事件が起きた。5月14日、栃木県上三川町(かみのかわまち)で富山英子さん（69）宅に複数の男が押し入った。犯人は金品を物色、富山さんを刃物で20カ所以上も刺して殺害し、長男と次男もバールで負傷させた。【実際の画像】タトゥーをチラ見せさせていた竹前美結容疑者警察は強盗殺人事件として捜査本部を設置し、これまでに実行犯の4人を逮捕。いずれも神奈川県