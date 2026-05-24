5月1日に日米同時公開され、大ヒット中の映画『プラダを着た悪魔2』。日本でも、公開2週間で興行収入が30億円を超えた。一方で、公開前には一部シーンが世界各地で“炎上”する事態も。なぜ、問題視されたのか？実際の内容はどうだったのか。在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の1回目）【画像】「アジア系差別ではないか」と批判を浴びた女性キャラクター。小柄で、メガネをかけ、パッチン留めをつけている。◆