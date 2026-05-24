〈「背が低い」「ファッションがダサい」アジア系描写は意図的？ 『プラダを着た悪魔2』大ヒットの裏で起きた“炎上”問題の根深さ〉から続く5月1日に日米同時公開され、大ヒット中の映画『プラダを着た悪魔2』。日本でも、公開2週間にして興行収入は30億円を超えた。【画像】『プラダを着た悪魔2』でその描写が炎上した女性キャラクター。小柄でメガネ、独特なファッションで、成績が優秀という設定だ。一方で、公開前には一