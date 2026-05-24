プロ野球セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。首位ヤクルトは初回に、1イニング6安打を放つ集中打で6点を先制。先発の高梨裕稔投手は7回被安打3で無失点の好投。打撃でも初回に2点タイムリー2塁打を放つなど、投打で活躍を見せました。敗れたDeNAは先発の入江大生投手が1回で60球を投げ、6失点でのKO。打線も3安打に終わり、2塁を踏めず投打で精彩を欠く試合となりました。今季の対戦成績はヤクルトの8勝1敗となっていま