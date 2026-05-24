「夕方になると気力が途切れてしまう」「週末に休んでも疲れが抜けない」……。疲れの原因はさまざまだが、長年の食生活の乱れも影響しているかもしれないと語るのは、管理栄養士の星穂奈美さん。気づかないうちに陥っている栄養の偏りやエネルギーの過剰摂取、不規則な食事時間といった“悪習慣”が、慢性的な疲労を生んでいる可能性があるという。そんな日々の食生活を整えるコツを多数収録した一冊が『疲れやすいオトナ女子を救