イライラしているときほど、つい顔や態度に出てしまう。忙しいときほど無口になり、人と距離を取ってしまう。そんな自覚はないだろうか。だが、その「不機嫌」が、知らないうちに評価を下げている可能性がある。そう教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。マイクロソフトの元役員で、独立後はビジネスパーソンの働き方改善を支援してきた専門家である越川慎司氏が、815社・17万3000人