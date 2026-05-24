「新しい部署に来て3か月。可もなく不可もなく――でも、なぜか自分だけ次のステージに上がれない」そんな感覚を抱える人は多い。実は、そんな人の評価は、日々の受け答えでほぼ決まっている。新卒からITコンサルタントとして20年、半年ごとに環境が変わる現場で成果を出し続けてきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』では、新環境で頭一つ抜ける人だけが知る、次のステージに上がるための戦