インファンティーノ会長と関係が深かったトランプ大統領もW杯のチケット問題には苦言を呈している(C)Getty Images来る6月12日（現地時間）に、いよいよ開幕を迎えるワールドカップ（W杯）。アメリカ、メキシコ、カナダの3か国で共催される一大トーナメントは、かつてない規模となると予想されている。【動画】え？なんでいるの？トランプ大統領が非難されたチェルシーの戴冠シーン出場48か国のトップ選手たちによるハイレベ