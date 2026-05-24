■依然赤字は続くも、株価は絶好調長きにわたり低迷を続けてきたCPU最大手のインテルが、ここにきて反転攻勢の兆しを見せている。4月23日に発表された同社の2026年1〜3月期（第1四半期）決算は、最終損益こそファウンドリ（受託製造）部門の影響により37億2800万ドルの赤字だったものの、売上高は135億7700万ドル（前年同期比7.2％増）、粗利率は41.0％（前年同期は39.2％）と着実に改善。第2四半期の業績見通しに関しては、売上高