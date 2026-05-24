タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」（土曜・午後８時５４分）では２３日、常に変ぼうを続ける新宿、渋谷、東京の巨大駅の改修工事を特集。新宿駅で行われている６０年ぶりとなる大規模改修の現場を、タモリが直接訪れた。西口では小田急百貨店本館が解体され、新しく高層ビルが建築されほか、新宿駅の東西や南北をつなぐ複合施設や通路ができるという２０４０年完成予定の「新宿グラン