◆ファーム・リーグハヤテ６―２巨人（２３日・静岡）現役ドラフトで今季から巨人に加入した松浦慶斗投手（２２）が２３日、１回無失点の好投を見せた。ファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）に２―６の７回から２番手で登板し、わずか１０球で３者凡退。「登板間隔が空いていたけれど、１球目から勝負して試合に入り込めた」とうなずいた。９日の同ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から５試合連続無失点と、安定した投球を続けている左腕