お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢がＳＮＳを更新。人気芸人の父親が顔出しで登場し、反響を呼んでいる。真栄田は２４日までにインスタグラムを更新すると、「エースのお父さん６０歳がカッコ良すぎて父親界のエース」とコメント。お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース、エースの父親と撮影した３ショットをアップした。この投稿にファンからは「６０歳？見えない。若っ。エースさん親子似てますね〜」「お父さん？若