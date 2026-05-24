アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）の敵地・レンジャーズ戦に先発することが２３日（同２４日）、決まった。中６日で２勝目を目指すことになる。メジャー１年目の今季は右腕の疲労による離脱もあり、ここまで５試合で１勝２敗、防御率８・３１と苦戦しているが、前回１８日（同１９日）の敵地・ツインズ戦では復調の兆しを見せた。４回２／３を５安打３失点で２敗目を喫したが、それまでの４試合で１