かに道楽では、2026年6月1日(月)～9月15日(火)まで｢彩かに造り会席フェア｣が開催します。｢彩かに造り会席 涼香｣を一足早く、試食会で取材してきました。鮮度のよさが分かる透き通った身、ぷりぷりとした身の締まった食感、口の中でいれた瞬間にとろりと消えていく味わいは格別です。さっそく紹介していきます。 6月22日は｢かにの日｣ 6月22日は、何の日か知っていますか。｢星占いでかに座は6月22日が始まり｣、｢日本語