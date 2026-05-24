◇F1第5戦カナダGP予選（2026年5月23日モントリオールジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ）メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分12秒578で開幕戦オーストラリアGP以来4戦ぶり、今季2度目のポールポジション（PP）を獲得した。同僚のアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.068秒差の2番手で、メルセデス勢がフロントローを独占。ランド・ノリス（英国）が0.151秒差の3番手、オスカー・ピアストリ（