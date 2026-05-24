23日夜、沖縄県で線状降水帯が発生しました。沖縄県では一時、「土砂災害警戒情報」などが発表されました。気象庁は23日午後8時ごろ、沖縄県の沖縄本島中南部で線状降水帯が発生したと発表しました。沖縄市の胡屋では1時間あたり73mmの雨が降り、5月の観測として1位の値を記録しました。沖縄市や浦添市などでは一時、「土砂災害警戒情報」が発表されました。気象庁は24日も警報級の大雨となるおそれがあり、低い土地の浸水などに注