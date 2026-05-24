初めてのドライブは新しい「カローラ」で!?2026年5月12日、トヨタは一部改良を施した最新の「カローラ」をベースとする新型「トヨタ教習車」を発表し、同日より販売を開始しました。初めてハンドルを握り、緊張しながら教習車を運転した記憶は、多くのドライバーにとって忘れられない経験でしょう。【画像】じっくり見ると色々違う！ これが最新の「トヨタ教習車」です！ 画像で見る（30枚以上）その「初めての相棒」として