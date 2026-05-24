◇EFLチャンピオンシップ・プレーオフ決勝ハル・シティ1―0ミドルズブラ（2026年5月23日ウェンブリースタジアム）プレミアリーグへのラスト1枠を懸けた大一番で、ハル・シティMF平河悠が大きな仕事をやってのけた。聖地ウェンブリーでミドルズブラに1―0の勝利。劇的な勝利で9シーズンぶりの昇格に導いたのが、日本人アタッカーだった。後半31分に左MFで出場。同38分に中央突破を試み、41分には縦に仕掛けてクロスを