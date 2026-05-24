女子プロレス「スターダム」２３日の愛知・豊田合成記念体育館大会で、ワンダー王者の羽南（２１）がビー・プレストリー（３０）の挑戦を退け初防衛に成功した。両者はもともとＳＴＡＲＳで共闘していたが、４月の横浜アリーナで羽南がワンダー王座を戴冠した直後にビーがまさかの造反。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に加入してしまった。遺恨渦巻く王座戦で、羽南は左ヒジに集中砲火を浴びて大苦戦を強いられた