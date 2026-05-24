女子プロレス「マリーゴールド」２３日の大田区大会を代表のロッシー小川氏（６９）が総括した。この日のメインイベント（青野未来＆桜井麻衣＆ＭＩＲＡＩＶＳ林下詩美＆彩羽匠＆マディ・モーガン）では所属ラストマッチとなった林下から桜井が３カウントを奪取。「本当はすごくさびしいし、本音を言うと不安な気持ちもあるんですけど私は詩美さんが選んだ道を応援しています。私もこのリングで負けないくらい輝き続けます」と