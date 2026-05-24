大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）、２敗で単独首位を走っていた大関霧島（音羽山）が幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）に寄り倒されて痛恨の３敗目を喫した。小結若隆景（荒汐）に星で並ばれ、１差の４敗は５人。２４日の千秋楽は優勝争いに７人が絡む大混戦となった。取組後の霧島は報道陣の取材に応じず。これまでは負けても質問に答えていただけに、ショックの大きさをうかがわせた。横綱大の里（二所ノ関）と大関