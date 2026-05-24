?超人愛?が原動力だ！レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２３日、駒沢体育館）、ノアの?野獣?藤田和之（５５）の長女・眞妃琉（１８）が女子７６キロ級で堂々の３位に輝いた。群馬・前橋育英高３年の眞妃琉は、昨夏の高校総体で２連覇を達成。明治杯では準決勝で松雪泰葉（ジェイテクト）に敗れたものの、３位決定戦で長島水城（自衛隊）に５―０で完封勝利を収め、銅メダルを手