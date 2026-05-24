歌手の平原綾香が誕生日を迎え、バースデーサプライズを受けたことを明かした。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「デートのお相手はしーちゃん！サプライズで５月９日のＢｉｒｔｈｄａｙを祝ってくれてありがとう！」と記すと、白地に黒の総柄をあしらった上品なワンピース姿で、フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんからバースデーサプライズを受ける様子など多数のショットをアッ