この春、都内に誕生したばかりの二つの大型エンターテインメント施設が話題を呼んでいる。＊＊＊【写真を見る】地上9階、地下1階の超大型施設！テレ朝が手がける「東京ドリームパーク」開業1カ月の来場者数は30万人超3月27日に東京・江東区有明にオープンしたのは「東京ドリームパーク」。地上9階、地下1階という複合型エンタメ施設だ。延べ床面積は4万6500平方メートルと広大で、着席で約3700人、スタンディングでは約530