巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの６勝目を懸け、２度目の“虎狩り”に挑む。２４日の阪神戦（東京Ｄ）に先発予定の左腕は「よく打つなという感じ。なんとか粘れたら」と、スターターの任務を全うすることを誓った。阪神は同じくドラ１の立石が１９日に１軍昇格。２２日には「１番・左翼」で出場し、３安打１打点猛打賞の活躍を見せていた。試合の様子をチェックした左腕は「すごく積極的。しっか