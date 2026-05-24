「カーネーションＣ」（２３日、東京）Ｇ１・６勝馬イクイノックスの全妹であるイクシード（牝３歳、美浦・木村）がゴール寸前で差し切りＶ２。１・３倍の圧倒的人気に豪脚で応えた。兄の主戦でもあったルメールは「コンディションはとても良かった。まだ体に緩さがあって、まだまだ大きくなる。その分、伸びしろがありますね。２０００メートル以上がいいと思います」と距離が延びてさらに良さが出ると期待した。