「はやぶさ賞」（２３日、新潟）１番人気のカレンデュラが力強く馬群から抜け出して２勝目を飾った。好発から好位に取りつき、終始外ラチ沿いの２列目で運んだ。勝負どころで満を持してゴーサインを出すと鋭い決め手を発揮して人気に応えた。コンビで連勝を挙げた嶋田は「スタートが決まって、いい位置でためて運べたので、スペースができたらいい脚を使ってくれましたね。状態も良かったです」と振り返った。